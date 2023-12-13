Вертолеты Ка-52М на Донецком направлении уничтожили пункт управления ВСУ

Российские модернизированные ударно-разведывательные вертолеты Ка-52М, действуя в составе ударной группы на Донецком направлении, уничтожили пункт управления, бронетехнику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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