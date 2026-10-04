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Ларионов о Ларкине: «Не дотягивает до тех, кто были в «Детройте» до него. Когда его выбирали на драфте, я сказал, это хороший игрок, но не тот, кто станет следующим Айзерманом»

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта», а ныне главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал запрос экс-капитана «Ред Уингс» Дилана Ларкина на обмен.

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