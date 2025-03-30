Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Кто бы сомневался, что пиндосы и наглосаксы давно воюют против России и не только на Украине.
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19 час.
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