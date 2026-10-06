Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Губернатор Василий Анохин наградил лучших работников машиностроения региона

Губернатор Василий Анохин наградил лучших работников машиностроения региона

Губернатор принял участие в торжественном праздновании Дня машиностроителя Губернатор Смоленской области Василий Анохин принял участие в торжественном мероприятии, посвященному Дню машиностроителя, который отмечается в конце сентября.

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