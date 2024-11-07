В России начнут производить приборы связи нового поколения

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ и Группа компаний «Элемент» объявили о запуске в производство сверхвысокочастотных (СВЧ) генераторов с уникальными характеристиками на основе новых элементов — фотонных интегральных микросхем (ФИС).
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