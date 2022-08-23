Военное обозрение

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Американский полковник в отставке: Информацию о «скорой победе Киева» распостраняют спецслужбы США

Американский полковник в отставке: Информацию о «скорой победе Киева» распостраняют спецслужбы США

Американские спецслужбы прекрасно осведомлены о реальном положении на Донбассе и больших потерях ВСУ, но продолжают вбрасывать информацию противоположного характера, заявляя о "победах" украинской армии.

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