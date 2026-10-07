В Оленино открыли мемориальную доску в память о погибшем бойце

6 октября в Свисталовской школе Оленинского округа Тверской области прошло торжественное открытие мемориальной доски выпускнику, участнику СВО, кавалеру ордена Мужества Антону Андреевичу Травкину.
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