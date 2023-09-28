78.ru
Новости Экономика Общество Происшествия Культура СпортВласть
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

78.ru

519 подписчиков

Свежие комментарии

  • Андрей
    Этот гуманизм до добра не доведет...Напавший с ножом ...
  • Евлампий
    Дебилы, а зачем тогда?!Жену петербургско...
  • Игорь
    Сразу видна правовая безграмотность!))Петербурженка пол...

Фернандес назвал Семака одним из величайших тренеров России

Он полагает, что главный тренер «Зенита» спокойный человек, излучающий уверенность. Защитник «Зенита» Марио Фернандес назвал главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака одним из величайших тренеров России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх