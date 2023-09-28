Фернандес назвал Семака одним из величайших тренеров России

Он полагает, что главный тренер «Зенита» спокойный человек, излучающий уверенность. Защитник «Зенита» Марио Фернандес назвал главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака одним из величайших тренеров России.
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