Единая лига ВТБ. «Парма» сыграет с «Астаной»

В субботу, 17 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ российская «Парма» дома сыграет с казахстанской «Астаной».

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