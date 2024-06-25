Диетолог Разаренова предоставила рекомендации по выбору томатного сока

Идеальный напиток должен содержать минимальное количество добавок и консервантов Идеальный томатный сок должен содержать минимальное количество добавок и консервантов, сохраняя при этом натуральный вкус помидоров, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова.
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