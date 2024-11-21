❗️За девять месяцев 2024 года участниками Свободной экономической зоны вложено 27 млрд рублей капитальных инвестиций, создано более 6 тысяч рабочих мест Глава Крыма Сергей Аксёнов.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️За девять месяцев 2024 года участниками Свободной экономической зоны вложено 27 млрд рублей капитальных инвестиций, создано более 6 тысяч рабочих мест Глава Крыма Сергей Аксёнов.