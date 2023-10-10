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Невролог Царева назвала необычный способ быстро проснуться

Невролог Царева назвала необычный способ быстро проснуться

О том, как быстро проснуться, рассказала невролог-сомнолог Елена Царева в беседе с радио Sputnik. © Unsplash Как объяснила специалист, пробуждение может становиться долгим и неприятным процессом, но есть способы его облегчить и ускорить: например, при помощи света.

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