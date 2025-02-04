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Врут нацисты: кто забывает прошлое, повторит его

Врут нацисты: кто забывает прошлое, повторит его

REUTERS/Aleksandra Szmigiel Прописные истины приходится то и дело повторять, иначе забудут.Двадцать седьмого января сорок пятого года войска Первого Украинского фронта, названного так, когда он выбивал немцев с севера Советской Украины, вошли в польские города Освенцим – Освящённый – и Бжезинка – Берёзовка – с отделениями концлагеря.

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