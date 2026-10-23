«Зеркалка для соседа»: ETA в ответ на российский ruID или усиление контроля за миграцией? Юрий Енцов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Материал комментируют: Анна Бахвалкина Правительство Казахстана приняло постановление о введении электронного разрешения на въезд в страну, ETA.
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