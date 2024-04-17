Рельсы новой трамвайной линии в Краснодаре начнут укладывать в конце весны – начале лета

Об этом вице-мэр краевой столицы Владимир Архипов рассказал телеканалу Краснодар. Все работы в рамках Западной концессии и строительства трамвайной ветки от Западного депо по Западному обходу и потом – на Баскет-холл и Московскую – разбиты на этапы.