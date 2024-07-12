У Ubisoft проблемы: реконструкторы будут требовать перепечатывания артбука Assass...

У Ubisoft проблемы: реконструкторы будут требовать перепечатывания артбука Assassin's Creed: ShadowsНедавно стало известно о том, что компанию Ubisoft обвинили в плагите: оказалось, что разработчики использовали флаг исторических реконструкторов в артах Assassin’s Creed: Shadows, который принадлежит группе Sekigahara Teppo-tai (Sekigahara Weapons Group).