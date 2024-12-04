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Потеря десятой части мировых доходов: очередной известный европейский бренд покидает Россию

Потеря десятой части мировых доходов: очередной известный европейский бренд покидает Россию

Москва ввела жесткие ограничения для западных компаний, желавших покинуть российский рынок, часто отказываясь одобрять продажу зарубежных активов, если европейцы не предлагали существенных скидок для отечественных покупателей.

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