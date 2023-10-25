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Аргументы недели

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Делимханов сообщил о награждении главой Татарстана Миннихановым сына Кадырова

Делимханов сообщил о награждении главой Татарстана Миннихановым сына Кадырова

Депутат Госдумы Адам Делимханов считает, что орден "Дуслык" (Дружбы), который лично вручил сыну главы Чечни Рамзана Кадырова глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, является очередным подтверждением неординарных способностей и ярких талантов Адама Кадырова.

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Комментарии
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Марина Дмитриевна
А что же в Сизо? Где геройство? Мальчишке дали возможность поиздеваться над бесправным. А может тот ещё и в наручниках был? Да, он преступник, но Закон превыше всего. Не имел права этот пацан совершать то что он сделал. А сам Кадыров, вроде воин и считает возможным издеваться над арестованным? СТЫДНО! Унизил и себя и сына!
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4 д.
Вальдемар
И не только, но весь свой народ.
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4 д.
Вальдемар
И они могут вешать себе все что угодно, это им дано властью. А другой человек более достойный этих наград никогда их не получит, потому что нет у него этой власти.
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4 д.

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