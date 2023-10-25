Делимханов сообщил о награждении главой Татарстана Миннихановым сына Кадырова

Марина Дмитриевна

А что же в Сизо? Где геройство? Мальчишке дали возможность поиздеваться над бесправным. А может тот ещё и в наручниках был? Да, он преступник, но Закон превыше всего. Не имел права этот пацан совершать то что он сделал. А сам Кадыров, вроде воин и считает возможным издеваться над арестованным? СТЫДНО! Унизил и себя и сына!