Депутат Госдумы Адам Делимханов считает, что орден "Дуслык" (Дружбы), который лично вручил сыну главы Чечни Рамзана Кадырова глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, является очередным подтверждением неординарных способностей и ярких талантов Адама Кадырова.
Делимханов сообщил о награждении главой Татарстана Миннихановым сына Кадырова
Комментарии
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Марина Дмитриевна
А что же в Сизо? Где геройство? Мальчишке дали возможность поиздеваться над бесправным. А может тот ещё и в наручниках был? Да, он преступник, но Закон превыше всего. Не имел права этот пацан совершать то что он сделал. А сам Кадыров, вроде воин и считает возможным издеваться над арестованным? СТЫДНО! Унизил и себя и сына!
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4 д.
Вальдемар
И не только, но весь свой народ.
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4 д.
Вальдемар
И они могут вешать себе все что угодно, это им дано властью. А другой человек более достойный этих наград никогда их не получит, потому что нет у него этой власти.
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4 д.
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