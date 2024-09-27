Собянин: Сосудистые центры получили 8 ангиографов с функцией 3D-моделирования

Благодаря этому снижаются риски во время вмешательства Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал, что с начала 2024 года для сосудистых центров было приобретено восемь современных ангиографов с функцией 3D-моделирования.
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