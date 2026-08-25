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Денис Теплов: «Если пользователь привык делать ставки по 500 рублей, сдвинуть его на 550 рублей практически нереально»

Директор по продукту «Лиги Ставок» Денис Теплов оценил влияние ИИ-разборов матчей на вовлеченность пользователей БК.

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