В Ленобласти стартовало периодическое протапливание

Каждое муниципальное образование принимает решение самостоятельно Периодическое протапливание сегодня стартует в Бокситогорском, Волховском, Киришском, Лодейнопольском, Подопорожском, Тихвинском и отдельных поселениях Сланцевского района Ленобласти, сообщили в пресс-службе региональной администрации.
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