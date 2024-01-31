Сделка по покупке RBI доли в Strabag может завершиться до конца марта

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) ожидает, что сделка по покупке RBI 28% акций австрийской строительной группы Strabag может быть закрыта в первом квартале 2024 года, следует из отчета Raiffeisen Bank.
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