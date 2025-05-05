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Докладно выходит: Минэк впервые назвал торговые войны одним из главных рисков для РФ

Докладно выходит: Минэк впервые назвал торговые войны одним из главных рисков для РФ

Главными внешними рисками для российской экономики станут эскалация торговых войн и ужесточение санкций, следует из подготовленных Минэком сценарных условий социально-экономического развития страны на ближайшие годы.

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