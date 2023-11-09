Темой следующего бала Met Gala стали Спящие красавицы

Издание Vogue объявило тему предстоящего ежегодного бала Met Gala 2024. Об этом сообщает Mirror. В среду, 8 ноября, представители Vogue сообщили, что в мае 2024 года Институт костюма Метрополитен-музея собирается провести выставку, а в приглашении указано: "Спящие красавицы: пробуждение моды".