Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 169 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Елкин
    А не проще ли было дать этим "значимым" иностранным корпорациям письмо с указанием стоимости их активов и...предложен...Мишустин утвердил...
  • Бендер Задунайский
    Вылитый Буба .Певец Филипп Кирк...
  • Иван Щукин
    А почему бы и России не присоединится с таким же вопросом к Германии?В МИД Польши напо...

Темой следующего бала Met Gala стали Спящие красавицы

Темой следующего бала Met Gala стали Спящие красавицы

Издание Vogue объявило тему предстоящего ежегодного бала Met Gala 2024. Об этом сообщает Mirror. В среду, 8 ноября, представители Vogue сообщили, что в мае 2024 года Институт костюма Метрополитен-музея собирается провести выставку, а в приглашении указано: "Спящие красавицы: пробуждение моды".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх