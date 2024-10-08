Харрис заявила о неготовности к встрече с Путиным по урегулированию на Украине

Кандидат в президенты США и действующий вице-президент страны Камала Харрис заявила, что не готова к встрече с главой российского государства Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.
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