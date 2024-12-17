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«Адский косильщик» — страшное оружие СССР, так и оставшееся проектом

«Адский косильщик» — страшное оружие СССР, так и оставшееся проектом

Проект «Адский косильщик», который разрабатывался в СССР, не был доведен до конца. Несколько масштабных моделей необычной боевой техники канули в лету, а чертежи в папках с грифом «Секретно» затерялись в архивах закрытых институтов-«ящиков».

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