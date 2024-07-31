Политика как он...
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Политика как она есть

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В новой бета-версии iOS 18 появился фильтр «неважных сообщений»

В новой бета-версии iOS 18 появился фильтр «неважных сообщений»

В новой версии iOS 18.1 beta 1, представленной пока только для разработчиков, появились новые возможности ИИ-системы Apple Intelligence, включая фильтр уведомлений под названием Reduce Interruptions Focus (Уменьшить количество прерываний).

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