В новой бета-версии iOS 18 появился фильтр «неважных сообщений»

В новой версии iOS 18.1 beta 1, представленной пока только для разработчиков, появились новые возможности ИИ-системы Apple Intelligence, включая фильтр уведомлений под названием Reduce Interruptions Focus (Уменьшить количество прерываний).
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