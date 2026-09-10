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Andrew Garfield: 'Uprising' is a rallying cry against greed, corruption

Andrew Garfield says he thinks his new film, "The Uprising," will resonate with 2026 audiences who are sick of the status quo.

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