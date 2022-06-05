В Республике Северная Осетия сотрудники УКОН МВД по РСО-Алания проводят лекции в рамках Общероссийской акции «Призывник-2022»

I этап общероссийской Акции «Призывник» проводится на территории республики с мая по июль текущего года.

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