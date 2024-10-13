Поезд сбил 14-летнюю девочку в Дагестане, она умерла по дороге в больницу

t.me/Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России В Дагестане поезд сбил 14-летнюю девочку недалеко от железнодорожной станции Белиджи, сообщили в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.