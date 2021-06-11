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Торговать на бирже или пора спать?

Торговать на бирже или пора спать?

Торговать на бирже или пора спать? Ксения ПоповаНе так давно в Российской Федерации предложили дать возможность юным инвесторам пробовать свои силы на бирже, а именно производить операции с ценными бумагами школьникам в возрасте с двенадцати лет.

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