Работа «ФосАгро» по подготовке инженерной элиты получила высокую оценку правительства РФ

Одной из приоритетных задач на ближайшие годы правительство РФ называет подготовку высококвалифицированных инженерных кадров, знания, умения и прорывные идеи которых лягут в основу технологического суверенитета страны.
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