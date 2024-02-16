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Работа «ФосАгро» по подготовке инженерной элиты получила высокую оценку правительства РФ

Работа «ФосАгро» по подготовке инженерной элиты получила высокую оценку правительства РФ

Одной из приоритетных задач на ближайшие годы правительство РФ называет подготовку высококвалифицированных инженерных кадров, знания, умения и прорывные идеи которых лягут в основу технологического суверенитета страны.

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