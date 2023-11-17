Российские войска в результате наступательных действий приблизились к «Хромовскому изгибу» северо-западнее Артёмовска

Вооружённые силы России продолжают наступательные действия на Артёмовском направлении. Ранее взяв под контроль южный берег Берховского водохранилища и продвинувшись южнее, российские войска теперь, как стало известно, расширили зону контроля в этом районе.
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