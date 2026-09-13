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Ночной кошмар на Московской улице: чешский ёж устроил шоу для всего района

Ночной кошмар на Московской улице: чешский ёж устроил шоу для всего района

Жители города Распенава на севере Чехии узнали, что такое настоящий ночной террор. Виновником стал не пьяный хулиган и не банда подростков, а обычный лесной ёж.

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