Ученица школы на улице Авиаконструктора Микояна разработала проект международной школьной ассоциации

Ученица школы 1409, член школьной думы «Новое поколение» Милана Морелли презентует свой проект по созданию Ассоциации Школ Стран БРИКС+ члену Управляющего совета школы, члену Общественной палаты города Москвы, создателю Дома БРИКС, заместителю председателя «Дома Африки» Сергею Ладочкину.
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