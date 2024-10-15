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Хорошёвка

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Ученица школы на улице Авиаконструктора Микояна разработала проект международной школьной ассоциации

Ученица школы 1409, член школьной думы «Новое поколение» Милана Морелли презентует свой проект по созданию Ассоциации Школ Стран БРИКС+ члену Управляющего совета школы, члену Общественной палаты города Москвы, создателю Дома БРИКС, заместителю председателя «Дома Африки» Сергею Ладочкину.

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