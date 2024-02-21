Сеть restore: откроет новые точки тест-драйва очков дополненной реальности

Сеть магазинов техники и электроники restore: 22 февраля откроет дополнительные зоны тест-драйва очков дополненной реальности Apple Vision Pro в своих магазинах в Москве, 26 февраля – в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.
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