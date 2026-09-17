Shorts after a long wait? =) DAX Futures EUREX:FDAX1! sequelll It looks great, but I don't trade that sort of thing on the DAX for me, ORR applies only to US indices though if I *were* to trade it, this is exactly what it would look like.
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