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Пять дней до "Дня ярости": "На выезде из Киева образовались пробки"

Пять дней до "Дня ярости": "На выезде из Киева образовались пробки"

Зеленский и Запад уже которую неделю убеждают всех, что у России был всего один "Орешник” и мы его показательно применили в Днепропетровске.

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Комментарии
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rafael yulaev
А сверх адеквата нельзя отвечать?
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21 час.
Николай ИВАНОВ
Зеленского убивать нельзя, его необходимо судить, а затем повесить..............
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14 час.
ВД
Вовладар Даров
Клоун должен ответить за все страдания людей!!!
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2 час.

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