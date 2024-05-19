Севастополь четвертую ночь под обстрелом

При прямой и явной поддержке американцев ВСУ развернули беспрецедентную воздушную атаку на Крым. Киевский режим не жалеет новейших дальнобойных баллистических ракет ATACMS, поставки которых были проведены по личному распоряжению Джо Байдена.
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