Сирия втягивается в противостояние России и Китая с США. Какие выгоды это даст Москве

9,5K прочитали Сирийский лидер Башар Асад в марте посетил Москву. По итогам этой встречи эксперты сделали вывод, что Сирия теперь участвует в масштабной геополитической партии, разыгранной РФ и КНР для противостояния с Соединенными Штатами.