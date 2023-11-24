Сирия втягивается в противостояние России и Китая с США. Какие выгоды это даст Москве

9,5K прочитали Сирийский лидер Башар Асад в марте посетил Москву. По итогам этой встречи эксперты сделали вывод, что Сирия теперь участвует в масштабной геополитической партии, разыгранной РФ и КНР для противостояния с Соединенными Штатами.
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