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Русские в 2024 году

24  января   укропы    сбили  над  Белгородской  областью  наш  Ил-76, перевозивший  укропских  пленных  для  обмена:Погибло  шесть  членов  экипажа и   трое  военнослужащих,  сопровождавших   пленных.

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