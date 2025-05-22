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Царьград

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Китайские ученые создали робота для безопасных операций на мозге животных

Китайские ученые создали робота для безопасных операций на мозге животных

Исследователи из Китайской академии наук представили робота CyberSense для вживления гибких имплантатов в мозг животных.

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