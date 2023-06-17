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Минобороны показало кадры работы военной полиции в Шебекино и Новой Таволжанке

Минобороны показало кадры работы военной полиции в Шебекино и Новой Таволжанке

РИАМО - 17 июн. Министерство обороны РФ продемонстрировало на видео работу сотрудников военной полиции Западного военного округа по обеспечению безопасности движения транспорта и правопорядка в Шебекино и Новой Таволжанке Белгородской области.

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