Минобороны показало кадры работы военной полиции в Шебекино и Новой Таволжанке

РИАМО - 17 июн. Министерство обороны РФ продемонстрировало на видео работу сотрудников военной полиции Западного военного округа по обеспечению безопасности движения транспорта и правопорядка в Шебекино и Новой Таволжанке Белгородской области.
РИАМО - 17 июн. Министерство обороны РФ продемонстрировало на видео работу сотрудников военной полиции Западного военного округа по обеспечению безопасности движения транспорта и правопорядка в Шебекино и Новой Таволжанке Белгородской области.
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