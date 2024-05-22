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Как правильно приготовить крем-суп из грибов, чтобы у него была нежная текстура

Как правильно приготовить крем-суп из грибов, чтобы у него была нежная текстура

Всего 6 советов для идеального крем-супа из шампиньонов фото: Shutterstock/Fotodom.ruНе только дети, но и многие взрослые любят суп пюре и крем-суп, ведь у него очень яркий вкус, при этом текстура нежная и однородная.

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