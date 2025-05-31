БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 428 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    C такими паразитами и жуликами под названиями "депутаты и чиновники"🤮💩не нужны России внешние враги💯СТЫД И ПОЗОР🤮Правда, которую у...
  • Игорь Сипкин
    чиновники это враги. если уж хинштейн не помог... тут только один путь- ехать в среднюю азию, получить их паспорт и в...Правда, которую у...
  • Наталия Москаленко
    Дремучая чухонка! Что с нее взять?!?"У тебя ничего не...

"У тебя ничего нет, кроме болтовни": ЕС в ярости из-за тупости Каллас

"У тебя ничего нет, кроме болтовни": ЕС в ярости из-за тупости Каллас

  Кая Каллас снова оказалась в центре скандала, пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano. Ее воинственные заявления лишь подливают масло в огонь украинского конфликта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Она не политик,а марионетка как и Зеля!
Ответить
8 час.
СЗ
Светлана Зуева
Папка экс-коммунист пробил доче местечко в брюссельской капусте....сидит это туловище и умничает,уж как только сами эсты ее не называют....уши сворачиваются от названий...но это и дальше продолжает упорно просиживать кружевные трусищи...а чё,бабло капает,а на остальное нас...рать...
Ответить
8 час.
НМ
Наталия Москаленко
Дремучая чухонка! Что с нее взять?!?
Ответить
6 час.
наверх