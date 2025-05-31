Кая Каллас снова оказалась в центре скандала, пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano. Ее воинственные заявления лишь подливают масло в огонь украинского конфликта.
"У тебя ничего нет, кроме болтовни": ЕС в ярости из-за тупости Каллас
Комментарии
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Eduard
Она не политик,а марионетка как и Зеля!
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8 час.
СЗ
Светлана Зуева
Папка экс-коммунист пробил доче местечко в брюссельской капусте....сидит это туловище и умничает,уж как только сами эсты ее не называют....уши сворачиваются от названий...но это и дальше продолжает упорно просиживать кружевные трусищи...а чё,бабло капает,а на остальное нас...рать...
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8 час.
НМ
Наталия Москаленко
Дремучая чухонка! Что с нее взять?!?
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6 час.
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