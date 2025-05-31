"У тебя ничего нет, кроме болтовни": ЕС в ярости из-за тупости Каллас

Она не политик,а марионетка как и Зеля!

СЗ

Светлана Зуева

Папка экс-коммунист пробил доче местечко в брюссельской капусте....сидит это туловище и умничает,уж как только сами эсты ее не называют....уши сворачиваются от названий...но это и дальше продолжает упорно просиживать кружевные трусищи...а чё,бабло капает,а на остальное нас...рать...