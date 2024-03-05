Экипаж Crew-8 с российским космонавтом Александром Гребёнкиным прибыл на МКС

Сегодня, 5 марта, в 10:28 по московскому времени пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-8 причалил к узловому модулю Harmony американского сегмента Международной космической станции (МКС).
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