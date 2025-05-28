Студенты из Ростокина стали призёрами конкурса об истории Москвы

В столице состоялась церемония награждения участников конкурса научных студенческих работ в рамках V Ежегодной научно-практической конференции «История Москвы: методология, источниковедение, историография, популяризация».
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