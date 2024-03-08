В Красноярском крае джентльмены полицейского класса совместно с сотрудниками полиции и общественниками подарили милым дамам цветы

В преддверии Международного женского дня сотрудники полиции совместно с представителем общественного совета Еленой Карымовой и ребятами полицейского класса школы № 8 провели традиционную для марта акцию «Цветы для автоледи».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии