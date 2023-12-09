UOL: «Сан-Паулу» отклонил предложение «Зенита» по Бералдо

Защитник «Сан-Паулу» Лукас Бералдо, скорее всего, не перейдёт в «Зенит» в зимнее трансферное окно. Как сообщает UOL, «Сан-Паулу» требует за футболиста не менее €20 млн, в то время как «Зенит» предложил €18 млн.