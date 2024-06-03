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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Денежкин продлил контракт с «Автомобилистом» на два года

23-летний нападающий подписал новый контракт с уральским клубом на два года. В прошедшем сезоне Максим Денежкин набрал 16 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 4 (1+3) очка.

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